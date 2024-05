ღღღ Astrotarocchi ღღღ🌹 08 Maggio 2024 di Cristina Olmi 🌹

Ariete c’e’ un’amicizia che avete o che arriva che per voi si rivela essere davvero molto preziosa, sara’ la vostra spalla e sopratutto nel tempo vi difendera’ da qualunque problema. La giornata e’ buona

Toro arriva un chiarimento totale per quanto riguarda una questione che e’ rimasta ferma e che c’e’ stata, si fa chiarezza si ma anche sembra la pace e ripresa dei rapporti, la giornata e’ tranquilla

Gemelli un cambiamento di direzione, o nei pensieri, o concretamente nelle azioni , porta alla soluzione di un qualche fastidio e si superano noie e incertezze, finalmente la giornata poi scorre tranquilla

Cancro arrivano comunicazioni da persona del cuore, o comunque da persona a cui si tiene, la dea bendata un regalo ve lo fa, e’ possibile che riusciate anche ad incontrarlo e l’incontro, se nel caso cosi fosse andra’ molto bene, la giornata e’ buona

Leone si accorciano le distanze alla risoluzione di una questione lavorativa, vorreste migliorare la vostra posizione, ma avete trovato grandi ostacoli, questi si stanno riducendo e quindi probabile prossimi mesi otterrete quello che volete, la giornata e’ buona

Vergine fate attenzione ai segnali in arrivo dall’Universo, v’indicheranno esattamente verso dove state andando, e vicina c’e’ la fortuna, quindi per arrivare a realizzare quello che volete seguite i segnali, vi ci condurranno dritti dritti alla vittoria

Bilancia vi trovate ad attraversare un labirinto, e non siete molto concentrati nel ritrovare il punto di partenza, nonostante il momento di forte ” per aria ” a breve iniziate a ricentrarvi e a trovare la via d’uscita, la giornata e’ un po’ alti e bassi

Scorpione i cambiamenti, per qualche giorno non sara’ possibile farli, qualcuno e’ un po’ agitato e cerca la direzione giusta per fare qualcosa, non preoccupatevi e’ solo lo stallo di qualche giorno, poi riprenderete tranquillamente la vostra strada quindi no agitazione

Sagittario arrivano notizie e attenzione a quello che dite, potreste dire cose che non pensate e far male, con le parole a qualcuno, la giornata e’ un po’ tesa, ma passa sicuramente veloce, per oggi evitate le discussioni

Capricorno siete esortate a costruire legami che hanno cuore, certe cose non possono essere solo ragionate e calcolate con una misura, cuore e testa debbono andare di pari passo, la giornata e’ comunque buona

Acquario qualcosa che non vi torna, va ricercato con la lente d’ingrandimento, e vedrete che un filo che lega due questioni apparentemente normali vi faranno arrivare alla risposta che cercate, la giornata e’ di riflessione

Pesci la giornata scorre tranquilla, fra una faccenda e l’altra il pensiero vola a qualcuno che vi fa volare il cuore, e finalmente anche per voi la leggerezza dopo un periodo oscuro e pesante, la giornata va tranquilla



Buona giornata a tutti



