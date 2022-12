ИORAM – E’ uscito “Leviatano”, il nuovo singolo

Disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 9 dicembre “Leviatano” il nuovo singolo della band partenopea heavy-metal dei ИORAM. Prodotto da Sebastiano Di Martino, SDM Recording Studio, artwork e grafiche Giancarlo Candela che riprendono un particolare del “Giudizio Universale” di Giacomo Rossignolo (1524-1604 Madonna dei Boschi, Boves, CN, Italia).

Come ci ha già abituato la band, i testi sono rigorosamente in italiano, ispirati al cantautorato, abbastanza inconsueta, visto il genere musicale di riferimento, e anche stavolta, come già per il precedente singolo “Lemming”, il titolo e il testo è un chiaro riferimento al momento storico che stiamo vivendo.

Oltre al titolo, infatti, il sottotitolo del brano è una frase celebre di Virgilio nell’Eneide “Nulla salus bello: pacem, te poscimus omnes” ovvero “Non c’è salvezza nella guerra: o pace, tutti t’invochiamo”.

Il titolo è, invece, un chiaro riferimento, non solo al grande mostro di cui più volte parla la Bibbia, ma allo stato politico così come definito nella celebre opera del 1651 di Thomas Hobbes: a significare il carattere di un dio mortale che domina i comportamenti umani e tutto decide per loro.

Hobbes paragona a questo mostro la concezione del suo modello politico, che deve essere in grado di governare gli uomini e impedire che si distruggano a vicenda.

Come cantano i ИORAM “… È una strada stretta – Che finisce in un burrone – Puoi solo sederti per terra – E aspettare paziente che arrivi la fine…”. Un singolo sempre con un imprinting di oldschool, rivisitata in chiave moderna, con blast beat di batteria e riff di chitarra black.

Come Hobbes, Individui selvaggi, ma liberi, che si uniscono, scelgono un leader, cedono la propria vita a questo mostro che si nutre di diritti, che ti promette sicurezza ma ponendoti al di sotto di una ghigliottina che può calare in qualsiasi momento. Non era forse meglio restare selvaggi?

I ИORAM sono una formazione nata nel 2018 a Napoli da Alfredo Juliano (chitarra solista) e Marco Maresca (batteria), composta da Victor Rodriguez (voce) Lorenzo Massa (basso) e Pasquale Fedele (chitarra ritmica).

Hanno già al loro attivo un EP “Antropocene”, prodotto da Wanikiya Record, formato da cinque brani, uscito a novembre 2020, con chiare influenze metal old school e hardcore, abbinato alla tradizione del cantautorato in italiano, riscuotendo successo non sono in Italia ma anche all’estero con ottime recensioni tra i media e le testate di settore.

A Maggio del 2022 hanno pubblicato il singolo “Lemming”, che è stato presentato con una serie di serate live sia a Roma che a Napoli.

Questi i link del singolo LEVIATANO:

Spotify: https://open.spotify.com/album/62XRocZo0bn0VqG34BnTzq

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZUOAphrZzgU

Official pages dei ИORAM:

Facebook: https://www.facebook.com/noram.italia

Instagram: https://instagram.com/noram.ita

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCbEdHbktU-qi6lvFMQe28qg

Bandcamp: https://noram.bandcamp.com/track/leviatano

Mi piace: Mi piace Caricamento...